¡MÁS REVELACIONES! Magaly Medina afirmó que tuvo acceso al contenido del audio que presentó el ‘Gato’ Cuba como evidencia de su denuncia contra Melissa Paredes. Según la ‘urraca’, la exconductora amenazó al futbolista con enviarlo 20 años a prisión.

“Llama al Gato a decirle si tu no haces esto o aquello, yo voy a ponerte una denuncia, y textualmente en el audio (…) le dice algo así como vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija” , expresó.

En la víspera, se conoció que Rodrigo Cuba interpuso una denuncia por “chantaje y extorsión” contra Melissa Paredes. Además, el futbolista presentó un USB con la llamada que recibió de su expareja.

“Recibe una llamada telefónica (…) En donde señala expresamente es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si este no accedía a actos de presión de la denunciada, esta procedería a interponer la denuncia”, se lee en el documento.

Melissa Paredes amenazó con 20 años de cárcel al Gato Cuba por teléfono, según Magaly Medina (Video: ATV)

Magaly Medina califica de “palabrería barata” comunicado de Melissa Paredes

Durante su programa, Magaly Medina leyó el reciente comunicado de Melissa Paredes, donde rechaza las especulaciones sobre la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba. La conductora de TV calificó de “palabrería barata” lo dicho por la modelo.

“Ay palabrería barata, me harta leer un comunicado de Melissa Paredes (...) Yo a Melissa Paredes no le creo ni lo que reza porque ella ha cambiado tantas veces su versión, su versión particular y la versión que le han enseñado (...) Yo no estoy sacando conclusiones de la carta sino de todas las declaraciones”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa lanza comunicado tras denuncia del ‘Gato’: “En esa llamada, en ningún momento yo chantajeo ni extorsiono a nadie”

Ex de Ale Venturo acusa al papá del Gato’ Cuba de ponerle “trabas legales”: “Quieren alejarme de mi hija”

Melissa Paredes rechaza EN VIVO especulación sobre contenido de video: “No tienen que ver con algo sexual”