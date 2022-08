Melissa lleva terapia psicológica y se muestra “destruida”: “Tengo prohibido hablar”, dijo con voz entrecortada

MOMENTO DIFÍCIL. Melissa Paredes no puede ver a su hija por orden judicial y, según ella misma denunció, tampoco puede comunicarse por llamada con su pequeña. El programa de ‘Amor y Fuego’ se contactó con la actriz, quien viene llevando terapia psicológica, y esta respondió con la voz entrecortada.

“Disculpa la verdad, no quiero hablar del tema (...) me gustaría poder conversar contigo, pero no puedo, perdóname. Perdón de verdad, no puedo hablar, no puedo hablar nada porque tengo prohibido habla r” , expresó.

Según el programa de Rodrigo González, la modelo está sumamente afectada. “ Se le escuchaba bajoneada, destruida, no podía decir absolutamente nada, y es que, dentro de las medidas de protección, los padres y familiares están impedidos de exponer a la menor en forma innecesaria”, dice la reportera.

Cabe precisar que el Poder Judicial determinó que tanto Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba no pueden exponer el caso de su hija en medios de comunicación, esto como parte de las medidas de protección para la menor.

Melissa Paredes denunció por violencia psicológica a mamá de Rodrigo Cuba

Tras ser alejada de su hija, Melissa Paredes denunció a la mamá del Gato Cuba por impedirle comunicarse con su pequeña desde hace más de 13 días.

“Denunciar por violencia psicológica en agravio de su menor hija a la abuela de la menor y exsuegra, Ysmena Piedra Calderón (…) Desde el día 19 de julio (13 días) no deja saber ni comunicarse con su menor hija (…) Aislándola de la madre, afectándola psicológicamente tanto a ella como a su menor hija” , indica la denuncia.

