¡Triste por sus colegas! Melissa Paredes se mostró afectada por la dura situación que afrontan los artistas y actores del medio nacional dada la coyuntura del coronavirus que ha suspendido todos los eventos de entretenimiento como teatros y cines hasta, por lo menos, el próximo año.

En comunicación con ‘Estás en todas’, Melissa Paredes indicó que algunos de ellos no tienen para subsistir y necesitan una ayuda urgente pues ‘viven del espectáculo’.

“Escuchar a mis compañeros que solo viven de esto, los entiendo totalmente. A algunos les he ofrecido mi mano para ayudarlos. Es que me da pena, ellos viven de eso y mucha gente no entiende”, indicó Melissa Paredes, al borde de las lágrimas.

Finalmente, pidió que los artistas que realmente lo necesitan puedan recibir una ‘ayuda especial’ para que afronten esta etapa en la que no podrán trabajar.

“A todos nos afecta, a algunos más que otros. Tengo algunos compañeros que no tienen y se la están buscando. Eso es muy triste. Debe de haber una ayuda especial para ellos”, agregó.

