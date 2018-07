El último martes 17 de julio, la serie Ojitos Hechiceros llegó a su fin. Los actores de la producción de Michelle Alexander se reunieron para ver el último episodio que dejó una posible continuación. Melissa Paredes , quien interpretó a ‘Estrella’ no dejó de llorar al ver las últimas imágenes.

“Terminar esta novela que significó tanto en mí, en la televisión, me dio pena cuando escuché la canción de ‘Ojitos Hechiceros’, no sé, me acordé cuando recién empecé y me moría de miedo y no sabía que íbamos a tener tanto miedo. Lo disfruté al máximo. Me da pena eso, despedirme de Estrella, de mi personaje”, dijo Melissa Paredes en medio del llanto.

Pero eso no fue todo. La actriz también agradeció a Michelle Alexander por confiar en ella cuando ni ella, ni nadie, apostaban por su talento en la actuación. Melissa Paredes indicó que la productora tenía un buen ojo para elegir a su elenco.

“Me encantó que me haya elegido. Ni yo misma creía en mí como ella lo hizo. Creo que tiene ese ojo que nadie lo tiene y estoy muy feliz porque me eligió una y otra vez. Gracias Michelle. Voy a extrañar mucho a Estrella, me encanta”, declaró Melissa Paredes a América Televisión.

Melissa Paredes llora

A través de su cuenta Instagram , Melissa Paredes le dedicó el éxito de O jitos Hechiceros a su hija Mía, por quien hizo el sacrificio y a quien tuvo que dejar de recién nacida para grabar por largas horas para la serie.



“Está novela te la dedico a ti mi princesita Mia. Tú me diste esa fuerza que necesitaba para Dejarte todos los días tempranito para irme a grabar, extrañarte a cada segundo, pensarte todo el día. Y querer recuperar como loca las horas que no te vi los fines de semana” , escribió en su cuenta I nstagram Melissa Paredes.

La actriz contó que siempre hizo lo posible por recuperar el tiempo perdido con su bebé, pese al cansancio. Aunque su hija no tiene ni un año de vida , Melissa Paredes quiere enseñarle siempre a perseguir sus sueños y mostrarle que teniendo fe, puede logar todo lo que se proponga.

“Sé que estás muy chiquita y aún no entiendes los sueños y los propósitos de mamá. Pero cuando crezcas te voy a enseñar siempre a perseguir y trabajar por tus sueños. A nunca perder la fe, a querer superarte siempre a ti misma, a que elijas a una persona a tu lado que nunca te corte las alas, que por el contrario. Que te ayude siempre a volar”, finalizó Melissa Paredes.

Melissa Paredes en Instagram

