Magaly Medina se burló del comunicado emitido por Melissa Paredes en el que negaba estar en suspensión perfecta de labores de América Hoy, luego de la presentación de su abogada en Magaly TV, La Firme. “Los anunciantes no van a permitir que alguien que atraparon trampeando y que se vendía como una modosita ama de casa y madre de familia esté anunciando sus productos”, manifestó.

‘La Urraca’ comenzó su programa refiriéndose al mencionado comunicado de Melissa Paredes en el que desmentía encontrarse en suspensión perfecta de labores, tal como su abogada lo dijo la noche anterior en Magaly TV. “La abogada de Melissa dijo acá, que la habían dejado en suspensión perfecta de labores, sin embargo hoy día ella contradice a su abogada en una publicación en sus redes sociales”, comenzó la periodista.

Magaly opinó que equipo de GV Producciones habría preferido evitar el escándalo y, a su entender, llamaron a Melissa para decirle que ‘seguía siendo del equipo’.

TROME | Magaly Medina se burla del comunicado de Melissa Paredes. (Magaly TV Perú)

“La otra (Melissa) piensa que el otro año la van a considerar en América Hoy. Lo que han hecho nada más es tirarle un bocado y en diciembre le van a decir ‘te llamamos el próximo año’ y luego le van a decir ‘hay cambios, vamos a reestructurar el programa’ y el único cambio es ella”, manifestó en son de burla la periodista.

“Lo que han hecho es lo que tenían que hacer. No la van a tener ahí porque se tienen que curar en salud frente a sus anunciantes porque tiene un publico familiar de mujeres y los anunciantes no van a permitir, que alguien que atraparon trampeando y que se vendía como una modosito ama de casa, esté anunciando sus productos. Eso no pasa, en la televisión es así”, agregó Magaly.

En la misma edición de su programa, Magaly Medina reveló que Melissa Paredes, a través de su abogada, le prohibió difundir completo, el audio presentado un día antes, en el que ella llama psicópata a Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.

Esto causó la sorpresa de Magaly, quien aseguró que al escuchar el audio completo ha descubierto el perfil de Melissa Paredes. “Ese audio me ha dicho a mí quién es Melissa Paredes, ese audio significa para todo esto, se los voy a contar”, precisó.

“Yo, como madre, no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo”, dice en parte de la prohibición de Melissa Paredes a Magaly Medina.

