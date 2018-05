Melissa Paredes: Magdyel Ugaz elogia su trabajo en Ojitos hechiceros [FOTOS]

Magdyel Ugaz resaltó el trabajo que desarrolla Melissa Paredes en la telenovela ‘Ojitos hechiceros’ y la felicitó porque está encontrando su camino como actriz.



“Melissa es una revelación. Recuerdo que con Michelle (Alexander) estábamos sentadas, fue en las últimas grabaciones de ‘Colorina’, y me contó que ya había elegido a Melissa Paredes. Michelle y Efraín (Aguilar) son personas con ‘ojos’ para elegir y, cuando le escuché decirme que era ella la seleccionada, me alegré”, comentó Magdyel Ugaz, que es embajadora de la campaña ‘Sigue adelante’ de Fitness Nestlé.

“Vi el capítulo donde salió ella y dije: ‘Asu, es natural, conmueve con su dulzura’. En verdad, me alegra mucho por Melissa Paredes porque sabía que estaba buscando una oportunidad, pues en su momento me comentó que quería actuar, que se estaba preparando. Me emociona que esté encontrando su camino”, indicó Magdyel Ugaz.



Sobre Lucho Cáceres, quien ahora es jurado de ‘El artista del año’, dijo: “No he podido verlo porque termino tarde en el teatro, solo he visto pedacitos, celebro que Lucho se esté permitiendo hacer otras cosas”.