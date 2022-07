La reciente denuncia que le entabló Melissa Paredes a Jorge Cuba por maltrato psicológico en agravio de su menor hija sigue dando qué hablar. Y es que este lunes Rodrigo González leyó a detalle la ocurrencia policial, donde la actriz cuenta que su exsuegro la maltrató frente a su pequeña y no permitió el ingreso de su mamá a la casa donde ahora vive la niña.

“Ya ves lo que ocasionas, por tu culpa te han quitado a tu hija, por tu culpa la familia está así”, le habría dicho don Gato a su exnuega, quien le contestó: “No es mi culpa, es lo que mi hija me ha contado, yo no he inventado nada”.

En ese momento, la mamá de Melissa Paredes llegó a la casa de la madre del ‘Gato’ Cuba para visitar a su nieta, que estaría viviendo allí en lo que duren las investigaciones del caso. “No va ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, por algo estoy aquí, para cuidar la situación, es más, deberías irte tú tambien, ándate de una vez que va venir el ministerio y no quiero que te encuentren acá”, había dicho don ‘Gato’, impidiéndole el ingreso a la abuela materna.

“Por qué me quieren alejar de mi hija, no me digan que estoy loca, no se trata de lo que yo quiero hacer, es lo que acordamos ayer, yo no tengo ninguna orden de restricción con mi hija, puedo estar con ella. Esto no es bueno para ella, le afecta, por eso acordamos con la UPE, por favor, no quiero alejarme de mi hija”, le contestó la actriz.

Ante la negativa de su exsuegro, Melissa Paredes se comunicó con el abogado de la UPE y, según la ocurrencia policial, el letrado dijo que no habia inconveniente con que permanezca con su hija, así como permitir la visita de familiares de la exconductora.

MAMÁ DE RODRIGO CUBA EN CONTRA DE MELISSA

El documento policial indica que la mamá de Rodrigo Cuba intervino también en la discusión y le dio la espalda a Melissa Paredes y al supuesto trato que habían hecho con el Ministerio de la Mujer, para que la actriz permanezca con su hija en la casa de su abuela parterna mientras se acostumbra su nuevo ambiente.

“Yo no sé nada, el trato de ayer son solo palabras y las palabras no cuentan ahorita. Lo siento mucho, pero lo que acordamos ayer no cuenta”, había dicho según el parte policial.

