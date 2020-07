ACLARA EL TEMA. Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para hablar sobre las manchas rojas que tiene en el cuello y que generaron que muchos usuarios le hicieran roche por supuestos “chupetones”.

La actriz precisa que se trata de su alergia. “Voy a hacer ejercicios, para las chicas que me preguntan, sí, sigue mi alergia, a veces se pone hasta abajo, en mi espalda tengo un montón, pensé que era producto del estrés porque mi esposo no estaba, pero parece que no, no sé si soy alérgica a algo”, dice Melissa Paredes.

En el video también apareció su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, quien la interrumpió para decir “qué chupetón va a ser, tonterías inventan”. Melissa Paredes toma la actitud de su esposo de manera divertida y dijo que iba a consultar con un dermatólogo sobre las manchas rojas que le aparecen en el cuello.

“Mi esposo cómo verán también tiene su carácter, consultaré con el dermatólogo porque se ve fatal y además, me pica horrible”, precisa Melissa Paredes en las historias de Instagram que publicó.

En mayo, Melissa Paredes habló sobre las manchas rojas que le salían en el cuerpo e indicó que se debían a la ausencia de su esposo, quien aún se encontraba en México.

“Les voy a mostrar lo que causa en mí la ansiedad de que mi esposo no esté conmigo y que estemos pasando esta situación entre los dos. Me causa estrés no saber cuando voy a ver a mi esposo, entonces les voy a mostrar cómo reacciona mi cuerpo. Se acuerdan que les conté que atrás me salen unas cosas , felizmente me salé atrás y no en toda la cara”, continúa Melissa Paredes en Instagram.

Melissa Paredes explica que es una reacción de su cuerpo. “No es ninguna queja, ni nada, no estoy pidiendo nada porque algunos salen a hablar cosas, es para que ustedes conozcan un poco más de mí de cómo reacciono yo ante situaciones de estrés fuerte o ante situaciones así”, menciona la actriz.

Melissa Paredes aclara tema de 'chupeton' en el cuello (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Melissa Paredes: Le hacen roche por "chupeton" en el cuello (TROME)

Melissa Paredes lloró al recibir serenata que le envió Rodrigo Cuba - TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Kenji Fujimori: Ella es la flamante esposa del benjamín de los Fujimori

Magaly Medina: Instarandula publica video de esposo de periodista en cumpleaños de un amigo en plena cuarentena

Mayra Goñi: Conoce a Jesús Mosquera, el actor español por el que la cantante habría terminado relación con Nesty

Bruno Ascenzo celebra el Día del Orgullo presentando a su pareja en Instagram

Samahara Lobatón ‘de lejitos’ con Ivana Yturbe: “Éramos uña y mugre pero la amistad se rompió”

Paloma de la Huaracha revela chats y videos subidos de tono con Javier Yaipén, quien le pide ‘su postrecito’