EL CUERPO EXTERIORIZA LOS SENTIMIENTOS. Melissa Paredes publicó varias stores en Instagram donde exterioriza los sentimientos que siente por no estar junto a su esposo, el futbolista Gato Cuba. En una anterior publicación habló sobre unas manchas rojas que le aparecían en el cuerpo y ahora publica las fotos de las mismas en la mencionada red social.

Melissa Paredes indicó que muestra las fotos de las manchas rojas que le aparecen en el cuerpo por pedido de sus seguidores. “Vi el mensaje presidencial y dije desmayada, mentira, igual no pensaba salir ni a la esquina, pero de tan solo pensar que no sé cuando voy a ver a mi esposo me trauma, les voy a mostrar para ustedes que me acompañan siempre”, dice la actriz en las primeras historias que subió a su Instagram.

“Les voy a mostrar lo que causa en mí la ansiedad de que mi esposo no esté conmigo y que estemos pasando esta situación entre los dos. Me causa estrés no saber cuando voy a ver a mi esposo, entonces les voy a mostrar cómo reacciona mi cuerpo. Se acuerdan que les conté que atrás me salen unas cosas , felizmente me salé atrás y no en toda la cara”, continúa Melissa Paredes en Instagram.

Melissa Paredes explica que es una reacción de su cuerpo. “No es ninguna queja, ni nada, no estoy pidiendo nada porque algunos salen a hablar cosas, es para que ustedes conozcan un poco más de mí de cómo reacciono yo ante situaciones de estrés fuerte o ante situaciones así”, menciona la actriz.





MELISSA PAREDES EXTRAÑA AL GATO CUBA

Melissa Paredes reveló en sus redes sociales que sufre la ausencia de su esposo Rodrigo Cuba, inclusive al punto de que su cuerpo viene presentando varios efectivos visibles resultado de la ansiedad.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para comunicarle a sus seguidores como le afecta estar distanciada del Gato Cuba. “En el lado personal no estoy a mi 100%, no se nota porque soy una mujer fuerte por naturaliza, pero mi cuerpo sí lo bota por el estrés y la ansiedad de que mi esposo no esté acá”, menciona la actriz.

Melissa Paredes le precisa a sus seguidores los efectos físicos que tiene la ausencia de su esposo. “Hoy es su cumple encima, hemos hecho una tortita para cantarle cumpleaños por facetime, bueno les estaba contando que se me está cayendo el pelo y me están saliendo unas (...) una alergia en el cuerpo, se me ponen como manchones rojos horribles,de alguna manera creo que el cuerpo tiene que desfogar. Yo no puedo estar triste porque tengo a mi bebita acá”, cuenta la actriz.

Además, Melissa Paredes informa que les comparte sus sentimientos a sus seguidores porque le preguntan constantemente cómo se siente con la ausencia de su esposo. “Les cuento todo esto porque me escriben mucho respecto al tema de que mi esposo no puede venir, mi cuerpo tiene que desfogar por algún lado y desfogar con mi pelo”, indica la también modelo.

Melissa Paredes publica fotos de las manchas que le salen en el cuerpo (TROME)





