Melissa Paredes se presentó en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’ para participar de una secuencia de ayuda a personas de bajos recursos y aprovechó en dar detalles sobre la relación con el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

El especialista en terapia, Tomás Angulo, fue enfático en preguntarle si ya logró el divorcio emocional con el futbolista, pues esto conlleva a que exista el perdón, un acercamiento genuino, una reparación, y dar cuenta que lo que pasó ya pasó.

Al respecto, Melissa Paredes dejó en claro que ninguno de los dos son víctimas de su separación debido a los problemas constantes que han tenido durante el matrimonio. Incluso, la modelo le mandó su ‘chiquita’ pidiendo al público que dejen de idealizarlo.

“Yo creo que hemos hablado ahora último y creo que ambos quisiéramos llegar a eso que mencionas, no es tan fácil cuando ha habido tantas heridas de ambas partes. Aquí sinceramente, y aunque muchos no lo crean, no hay víctimas, sí hay dos culpables, están lejos de la realidad y yo entiendo que quieran idealizar al hombre que ustedes nunca tuvieron en la vida, pero tampoco se trata de eso ”, precisó.

La exconductora de ‘América Hoy’ mostró su ilusión en que mejoren las cosas con el ‘Gato’ Cuba por la salud emocional de su pequeña hija Mía.

“No voy a ponerme como víctima porque víctima no soy, de todo corazón, espero que vaya mejor porque siempre será el papá de mi hija, siempre vamos a hacer padres y tenemos que enfocarnos en eso, sobre todo, al intentar de llevar una buena relación por nuestra hija”, acotó.

Melissa Paredes estuvo en 'En boca de todos'.

MELISSA SOBRE EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA

En otro momento, Melissa Paredes mostró su incomodidad con las declaraciones de su expareja Rodrigo Cuba, quien aseguró que invitará a la modelo al cumpleaños de su pequeña pues este 2022 le toca organizarlo a él.

“Todo bien, pero mi hija no es un trofeo, debemos ambos ponernos de acuerdo para organizar la fiesta de nuestra hija, hacerlo lindo, invitar a las personas que amamos, no es que yo sea una invitada, soy la madre de mi hija, ¿todo bien con ustedes? ”, increpó la modelo.