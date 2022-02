SE BAÑA EN ACEITE. Melissa Paredes reapareció entre los medios de prensa este lunes, en la inauguración de un local comercial en el Centro de Lima. La también actriz se refirió a la advertencia de Janet Barboza, quien la semana pasada prometió pruebas de la supuesta relación entre Anthony Aranda y Paula Manzanal.

“Le mando un beso a Janet, que muestre todo... que muestre más bien, porque siempre dicen... ‘miente, miente, que algo quede’, creo que la señora usa ese método. Que muestre y ya está”, acotó la exconductora de televisión.

Asimismo, recordó un viaje que tenían pendiente y la echó con una supuesta ruptura con su novio, Miguel Bayona. “Nunca fue mi amiga, siempre fuimos compañeras. Es más, cuando estábamos solteras, porque ella también había terminado con su novio un tiempo creo, nos íbamos a ir a fin de año solas de viaje, pero bueno, ya se olvidaron”, dijo Melissa.

Finalmente, indicó que no conoce a Ale Venturo, actual pareja de su exesposo Rodrigo Cuba, pero que les desea felicidad.

PAULA MANZANAL DESMIENTE A JANET BARBOZA

Janet Barboza pasó un incómodo momento este martes en América Hoy al entrevistar a Paula Manzanal. Y es que la rubia se negó a confirmar que en algún momento dijo que ella era el ‘plan A’ de Anthony Aranda y Melissa Paredes su ‘plan B’.

“Yo estaba en este set y tú viniste acá al programa y me dijiste tal cual, que tú considerabas que habías sido el ‘plan A’ de Antony y que Melissa era el ‘plan B’”, dijo la conductora. “No, yo nunca diría que soy en ‘plan A’ porque nunca me he considerado algo para él”, aclaró la modelo.

La ‘rulitos’ se mostró consternada por la respuesta de su amiga pero ella siguió asegurando que nunca le dijo tales frases. “Eso no ha salido de mi boca, que yo te haya dicho quizá que me pareció raro porque él me buscaba a mí, quizá te lo haya dicho, pero ‘plan a y plan b’ no”, indicó.

Janet Barboza siguió insistiendo y afirmó que Paula Manzanal ‘le dijo en su cara’ esa afirmación. “Yo no uso esas palabras y esos términos, quizá te lo haya dicho de otra forma, por ejemplo, eso de que quería venirse a España sí, y también se lo dije a Ethel”, se defendió la rubia.

Ethel Pozo intervino y confirmó que las tres conversaron del tema en diciembre. “Es tal cual lo que acaba de decir paula, lo que nos comentó en privado, en un corte comercial, es lo que ha dicho”, dijo la conductora dejando mal parada a la ‘rulitos’.

“Yo todo lo que dije fue en buena onda, aparte, yo le escribí a Melissa, yo voy directo a la persona. Le dije a Melissa pasó tal y tal cosa, si quieres seguir adelante, sigue adelante”, comentó Paula Manzanal.

En ese momento Janet Barboza no quiso insistir más pero sí se mostró indignada porque Paula Manzanal la hizo quedar como ‘mentirosa’. “Bueno, he quedado como una mentirosa que no soy, es que uno tiene que hablar con la verdad y si alguien la conoce, tiene que decirla porque nos debemos al público. Tú sabras las razones por las cuales no la dices”, aseveró la conductora.

Paula contestó con todo y negó ser una persona hipócrita. “Si tengo que decirle algo se lo digo a Melissa, como se lo dije desde el día del ampay y ahora último que salió lo que tú dijiste, yo también le escribí y le dije que siempre me he desligado de Anthony y él es testigo que nunca he querido que me relacionen con él”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Valery Revello sobre Sergio Peña: “Amo al papá de mi hija, me muero por él”

Valery Revello rompe su silencio y niega infidelidad a Sergio Peña: “No saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio”

Patricia Portocarrero: “Fabrizio es el amor de mi vida y tenemos 4 años juntos”