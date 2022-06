Melissa Paredes contó que ha conversado sobre matrimonio con su pareja, el bailarín Anthony Aranda, e incluso manifestó que está esperando ‘la roca’.

“Seguimos juntos y felices. ¿Si me gustaría casarme? Todavía no veo ningún anillo (muestra su mano), pero si me vuelvo a casar será de blanco y encima con velo ”, precisó Paredes, durante el desfile de la última colección del diseñador Genaro Rivas.

¿Ya han hablado de matrimonio?

O sea, sí, pero no ahorita. Quién sabe más adelante o en algunos años...

Entonces, ¿estás esperando la ‘roca’?

Eso sí quiero ya. Cuando se dé, bienvenido sea.

Magaly Medina comentó que Ale Venturo estaría esperando un bebé de Rodrigo Cuba...

No tengo idea de eso, no estoy enterada del tema, pero le deseo lo mejor a todo el mundo.

¿Existe un trato cordial con el ‘Gato’ Cuba?

Cero contacto.

¿Sigues con el proceso de la variación de tenencia?

Por supuesto, veo a mi hija solo los viernes, así que quiero estar más días de colegio con ella. No es por el tema de plata ni nada. Todo el mundo me ha dicho interesada, pero no necesito la plata de él (Cuba) ni de nadie. Solo quiero tener más días de escolaridad con mi hija.