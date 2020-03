Melissa Paredes y Mayella Lloclla serán las protagonistas de la novela ‘Dos hermanas’, que lanzará América Televisión este miércoles 4, a las 9:30 de la noche.

La historia relata la separación de dos hermanas huérfanas víctimas del terrorismo cuyas vidas, después de más de 25 años, volverán a cruzarse sin saber que los une un vínculo de sangre.

“Es una historia fuerte, que nace en la serranía del Perú, de las muchas familias desaparecidas y destruidas... y que sirve para contar la historia”, comenta Mayella, quien interpreta a ‘Fiorella’, una chica adoptada por una familia rica.

Por su parte, Melissa Paredes será ‘Mary’, y tendrá como esposo a Erick Elera.

“Aún no hemos estrenado y el cariño del público es increíble, estoy feliz con la historia, en algunas escenas casi he llorado, todo me pone la piel de gallina”, cuenta la actriz.

Asimismo, dijo que existe una buena ‘química’ con Mayella, y hasta señala que se parecen físicamente.

“Nos llevamos muy bien, desde el primer momento tuvimos una conexión, hay mucha energía positiva. Es más, creo que nos parecemos mucho físicamente”, contó Melissa.

Otros actores como Marisol Aguirre, Sebastián Monteghirfo, Julián Legaspi, Alessia Lambruschini, Brando Gallesi, Pierina Carcelén, Sandra Vergara y Silvia Bardales también forman parte de la novela. (E. Castillo)