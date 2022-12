Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, se reencontró este viernes 23 de diciembre con Melissa Paredes, quien llegó al set de “D’ Mañana” para responder a varias interrogantes sobre los polémicos episodios que protagonizó en su pasado.

Sin embargo, ‘Metiche’ terminó en un acalorado enfrentamiento con la modelo luego que en plena emisión en vivo le preguntara por qué nunca admitió que le “fue infiel” a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Por qué no admitiste que engañaste a Rodrigo ‘Gato’ Cuba con tu actual pareja Anthony Aranda”, increpó ‘Metiche’ ante la mirada incrédula de la exconductora de “América Hoy”.

“Te seré bien sincera, ha pasado casi un año. Yo no he admitido algo que no he hecho. Respeto tu opinión y respeto la opinión de todas las personas. Cada uno tiene su punto de vista. Nunca te voy a decir ‘está mal lo que piensas’. Yo pedí disculpas y perdón por las imágenes. Los dos estábamos cada uno en lo suyo” , enfatizó Melissa Paredes notoriamente incómoda.

El conductor de “D’ Mañana” no se quedó satisfecho con la respuesta de la actriz de “Dos hermanas”, y ante la insistencia ella respondió: “Para mí esto es demasiado. Puedes creer lo que te dé la gana, a mí me da igual. Yo así te quiero ver tan indignado con tantos hombres que hacen exactamente lo mismo y lo pasas por agua tibia”.

Melissa Paredes defiende a Ale Venturo de las críticas por “rápido”

Melissa Paredes no dudó en salir en defensa de las críticas que hizo Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, a Ale Venturo por quedar embarazada al poco tiempo de haber iniciado su romance con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La modelo visitó este viernes 23 de diciembre el set de “D’ Mañana”, donde descartó estar esperando un bebé del bailarín Anthony Aranda. “No estoy embarazada. Nada cero”, señaló tranquila, pues aseguró que estaba tomando sus precauciones.

“Tú te cuidas bien, pero parece que Ale Venturo no, rapidito salió embarazada”, puntualizó el popular ‘Metiche’ tras escuchar a Paredes; sin embargo, la modelo pidió un momento la palabra para hacerle una aclaración al polémico conductor.

“No, no, no te pases. Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó y fue respaldada por Karla Tarazona y Adriana Quevedo.

