Michelle Alexander sobre Melissa Paredes: “No cierro las puertas a nadie” | ENTREVISTA

Michelle Alexander aseguró que no le ha cerrado las puertas a Melissa Paredes en Del Barrio Producciones, tras el escándalo que protagonizó la actriz con Rodrigo Cuba, al ser captada en situaciones comprometedoras con su bailarín.

“Ella comenzó y destacó su carrera con nosotros. A Melissa le deseo lo mejor y ojalá que solucione los problemas familiares que tiene, pero por ahora no tenemos ningún plan con ella. No tenemos previsto ninguna producción con ella por ahora”, comentó la directora de Del Barrio Producciones.

¿Las puertas están abiertas para ella?

Cada guion tiene determinados perfiles de personajes y nosotros buscamos los actores y actrices que se adecúen. Yo no le cierro las puertas a nadie, jamás haría eso.

¿La llamarías si hay algún personaje que calza con ella?

Como no tendría problema en llamar a otro actor, no vivo pensando en Melisa Paredes, en qué personaje va a hacer, no vivo pensando en Sebastián Monteghirfo, pienso en la historia y de acuerdo a la historia se hace casting y se decide.

Melissa Paredes debutó como actriz en serie 'Ojitos Hechiceros' de Michelle Alezander

LUZ DE LUNA TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA

La novela ‘Luz de Luna’ está muy bien en el rating, ¿cómo te sientes?

Estamos muy felices porque ha tenido un superéxito desde que salimos al aire, tenemos una audiencia de 24, 25 puntos y eso nos motiva a seguir trabajando más fuerte. En un principio se pensó que se haría 80 capítulos, pero hemos decidido alargarla porque a la gente le encanta. Vamos a ir hasta el otro año con la novela y por eso también decidimos hacer un concierto virtual este 20 de noviembre. Faltan pocos días y estamos rompiendo en la venta de entradas (a través de Joinnus). Estamos muy agradecidos con el público.

¿'Luz de Luna’ tendrá segunda parte?

Sí habrá una segunda temporada. Tenemos contrato de exclusividad con América Televisión todo el 2022.