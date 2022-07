SE PRONUNCIA. Michelle Alexander ha evitado pronunciarse sobre el caso legal por el que pasa Melissa Paredes con Rodrigo Cuba, sin embargo, fue consultada por Trome sobre si contrataría a la modelo para desempeñar un papel actoral en sus telenovelas.

Según señaló la productora de televisión, ella no le ha cerrado las puertas de sus proyectos a Melissa Paredes ni a ningún otro artista.

“ Yo no le cierro las puertas a nadie, ni siquiera le pondría nombre propio . Si es una buena actriz o actor y creo tanto en su talento, y digamos que todas sus cualidades son perfectas para un personaje que yo tenga en alguna ficción, la llamaré. Si quiere trabajar conmigo, trabaja y si no quiere, se lo pierde (risas), pero yo no le cierro las puertas a nadie ”, puntualizó a Trome.

MICHELLE ALEXANDER CRITICÓ A MELISSA MESES ATRÁS

Sin embargo, meses atrás, Michelle Alexander cuestionó duramente que la madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, apareciera en el programa ‘América Hoy’ y discutiera fuertemente con Janet Barboza.

“Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes” , “ No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo” , escribió en sus redes sociales, pero horas después borró su pronunciamiento.

