Milena Zárate sospecha que el bailarín Anthony Aranda ‘sembró’ a Melissa Paredes, con el fin de que la conductora quede al descubierto con su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

Milena, ¿crees que Anthony ‘sembró’ el ‘ampay’ de Melissa?

Lo que se ve, no se pregunta, es así de fácil. A todas luces es lo que se refleja y ve, porque una persona no va a empezar a seguirla de la nada. Si la estaban siguiendo (a Melissa) es porque hay una sospecha y eso viene de algún lado, sobre todo si era una relación clandestina. La conclusión es que uno de los dos (Anthony o Melissa) tuvo que haber sido.

Tú has estado en dos temporadas de ‘Reinas del show’. ¿Te consta que Anthony tenía ganas de figurar?

De todas maneras. Hay personas a quienes no les importa pasar por encima de otras. Él no tenía nada que perder.

¿Consideras que Melissa pecó de ingenua y de confiar en Anthony?

Sí. Se dejó llevar por el momento, por cosas que le hizo sentir y no midió las consecuencias de sus actos. Simplemente se dejó llevar por la persona menos indicada.

Laura Borlini señaló que Melissa se habría ilusionado y enganchado con el bailarín. ¿Crees lo mismo?

Las mujeres somos muy emocionales, el hombre es más pensante y no involucra los sentimientos. Si la mujer ‘saca los pies del plato’ es porque está involucrada sentimentalmente.

¿Has podido hablar o enviarle un mensaje a Melissa?

Lo hice internamente, le di mi apoyo, hay cosas que no se pueden justificar, pero todas cometemos errores. Me dio las gracias, sé que no la debe estar pasando nada bien.

DORITA DA CON PALO A MELISSA PAREDES

En tanto, Dorita Orbegoso criticó a Melissa Paredes y resaltó que debió respetar su matrimonio. “Si eres una mujer que está soltera, se te pueden alborotar todas las hormonas que quieras, pero si eres una mujer casada, ahí vienen mucho los valores porque el hombre propone y la mujer dispone. El bailarín te puede bailar de mil maneras, pero está en ti tener las cosas claras y decir que no. Además, pudo haber cambiado de bailarín”, mencionó Orbegoso en ‘Mujeres al mando’.