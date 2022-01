Milena Zárate comentó que Melissa Paredes está dando pie para que la sigan criticando a raíz de las indirectas que le envía a su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

Milena, en su momento criticaste a Melissa por su ampay con el bailarín y el martes estuvieron frente a frente en ‘Mujeres al mando’. ¿Te saludó o te miró mal?

Todo bien con ella, sabe cómo es el espectáculo, su tema ha sido fuerte como para pretender tapar el sol con un dedo y que la gente no comente. Con Melissa no somos grandes amigas, pero tenemos una buena relación.

¿Qué te parece que grite públicamente su amor por el ‘activador’?

Todo el mundo tiene derecho a ser feliz, si ella cree que su felicidad está en él... bien por ella, pero me parece muy apresurada al salir a exponerse de esa forma porque su relación no empezó de una manera bonita. Finalmente, cada uno es dueño de su vida, ya está bastante grandecita para tomar decisiones y ver lo que es bueno o malo.

Muchas personas la están criticando por las indirectas que le manda a su exesposo Rodrigo Cuba...

Ella pide que no se hable ni morbosee, pero es la que da pie al decir: ‘Ahora estoy cocinando porque hace un mes soy feliz’. Eso es como decir que cuando estaba con el otro (Cuba) no lo era. Eso implica que todo lo que nos vendió de su relación era una mentira porque en su momento dijo que él (Rodrigo) la hacía la mujer más feliz del mundo. No necesita decir que antes no fue feliz y que ahora sí lo es, eso da pie para que más personas sigan chancándola o hablando, pero creo que es lo que ella busca en realidad.

De otro lado, ¿Qué proyectos con la música?

Superfeliz porque he iniciado el año con pie derecho y ya estoy grabando una nueva producción con Koky Bonilla, así que se vienen grandes sorpresas.