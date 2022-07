Milena Zárate se mostró más que indignada el pasado viernes en sus redes sociales, luego de escuchar el polémico audio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, donde la actriz le reclama porque su hijita, supuestamente, le contó que había sido vulnerada por el futbolista.

A través de sus historias de Instagram la colocha aseguró que no pone las manos al fuego por nadie pero saca sus propias conclusiones porque siente como madre. “Mi prioridad como mamá es la integridad física y emocional de mi hija. Si mi hija me dice eso, qué me voy a poner a llamarlo a él y decirle ‘ven porque si no te denuncio’. Yo lo primero que hago es llevar a mi hija al doctor para que la examine y comprobar que la versión de mi hija es correcta, porque voy a necesitar pruebas para refundirlo el resto de su vida en la cárcel porque un papá no le hace eso a su hija”, acotó la cantante.

Por otro lado indicó que realizó una encuesta en sus redes sociales para saber qué harían sus seguidoras en un caso parecido. “Es impresionante las respuestas de las mamás, es lógico, lo denuncias. Y eso que estoy siendo suavecita, no quiero incitar a la violencia, pero yo me desgracio la vida si me tocan a mi hija y creo que cualquier mamá reaccionaría así ”, dijo Milena Zárate.

En ese sentido consideró que la reacción de Melissa Paredes es una burla y una falta de respeto para todas las madres. “ Sabes lo burra que eres de no pensar lo que siente una criatura... el daño tan grande de una criatura al sentirse violentada por su papá y crecer con eso ¿sabes lo que significa? Es un horror de persona, tú no sabes lo que sufre una mamá con una situación así”, concluyó la colocha.

Milena Zárate consideró que la reacción de Melissa Paredes al escuchar el testimonio de su hija no fue la adecuada, pues cualquier madre hubiera ido de frente a denunciar.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina se quiebra EN VIVO al escuchar que Melissa y Gato Cuba perderían patria potestad

Hija de Melissa y el ‘Gato’ pasó por pediatra: Este es su diagnóstico, según defensa del ‘Gato’

Rodrigo se quiebra EN VIVO tras ver video de menor donde acusa al ‘Gato’: “Melissa no miente”