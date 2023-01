Millett Figueroa se encuentra en nuestro país grabando la película “La peor de mis bodas 3″, en donde comparte roles con los actores mexicanos Gabriel Soto y Laura Zapata. Sin embargo, en medio de las grabaciones se dio un tiempo para hablar con un reportero de “Amor y Fuego”.

Al ser consultada sobre si visitaría el programa “Préndete” durante su estadía en Perú, Milett Figueroa no lo negó, pero tampoco lo afirmó.

¿Irías al programa de canal 5? Donde está Melissa Paredes, se cambió, cruzó la pista”, interrogó la reportera. A lo que Milett, sin pensarlo mucho, respondió: “ Primero mejor voy al tuyo, a ‘Amor y Fuego’”.

En otro momento, la bella modelo aseguró que se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos. “El amor está, actualmente estoy soltera, de hecho no estoy desesperada ni saliendo con cualquier persona porque no lo necesito, estoy tranquila, dedicandome a mi trabajo a mis cosas” , dijo.

Finalmente, cuando le preguntaron por los buenos deseos que le envió su expareja, el bailarín Patricio Quiñones, aseguró que “a todo el mundo le deseo lo mejor, y es mejor enviar una energía positiva porque todo te regresa”.

Ethel Pozo admite que no ve el programa Melissa Paredes: “No, no lo vería "

Distanciadas. Ethel Pozo brindó una entrevista al diario El Popular, en donde habló acerca de Préndete, el programa que conduce Melissa Paredes junto a Karla Tarazona y Metiche.

Durante la conversación, la periodista del citado medio le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si había tenido oportunidad para ver el programa de su excompañera de trabajo.

“¿Ethel, has tenido oportunidad de ver a Melissa frente a cámaras?” le preguntó la comunicadora a la conductora de ‘América hoy’.

Ethel respondió que la última vez que la vio fue cuando se reunieron en El gran show, programa que conduce su madre.

“La vi en El gran show, cuando fuimos con el equipo el año pasado, creo que fue en octubre o noviembre”. “No, en el programa de Panamericana (Préndete)” le corrigió la periodista, a lo que Ethel contestó: “Ah no, no he pedido y ahora no tengo ni televisores porque los robaron todos, ni siquiera puedo ver América”. Por último, precisó que no se daría tiempo para ver el magazine: “No, no lo vería”.

