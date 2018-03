Melissa Paredes se sintió discriminada en certamen de belleza: "El Miss Perú es un asco" [VIDEO y FOTOS]

¡Se fue con todo contra el conocido certamen de belleza! Melissa Paredes reveló en el programa ‘Gisela busca...’ que se sintió discriminada en el Miss Perú.



“Me dijeron de todo por las fotos que hice (salió vestida de conejita de Playboy), además no les gustaba el color de mi piel. Por eso cuando alguien me pregunta del Miss Perú, digo lindo, pero es la primera vez que lo voy a decir: lo odio, qué asco es el Miss Perú, te lo juro”, comentó Melissa Paredes.



De otro lado, dijo que su esposo, Rodrigo Cuba, es el hombre que siempre buscó. “Yo siempre soñé con una persona como él. Me hizo sentir amada y escuchada, es lo que una mujer quiere siempre”, dijo Melissa.



Melissa Paredes y Gato Cuba