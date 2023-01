Melissa Paredes captó la atención en TikTok luego que abiertamente expresara su solidaridad a Clara Chia, quien se ha convertido en la tercera protagonista en discordia de la reciente canción estrenada por Shakira y Bizarrap.

La expareja de Rodrigo Cuba compartió un video en el que se le ve bailando “Loca”, tema de la Shakira, mientras en la descripción se lee: “La Shak, pero Clara Chía en este momento”.

Ante su publicación, los internautas recurrieron a los comentarios para dejarle los siguientes mensajes a la conductora de “Préndete”: “Claramente, porque entre infieles se entienden”, “Clara Paredes”, “Meli, hay personas que quieren defenderte y tú no cooperas”, “Ay, Meli, Meli, tú misma te sepultas”, “Clara Paredes era su apellido”.

Ante la defensa que recibió su exesposo y padre de su hija, Melissa no se quedó callada y respondió a uno de los usuarios dejando entrever que su expareja también le habría sido infiel.

“Ella (Melissa) es Piqué y el Gato es Shakira”, comentó un seguidor. A lo que Melissa respondió: “Creo que ambos somos Piqués”, “Se identifican porque son perdona ‘cachos’. ¡Yo no perdono, yo devuelvo!”.

‘Chibolín’ llama “tarada” a Melissa por creer que tiene futuro con Anthony Aranda

Andrés Hurtado visitó el viernes 13 de enero el set de “Préndete”, espacio que se emite por Panamericana Televisión y que es conducido por Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’. Y fiel a su estilo, no dudó en hacer de las suyas.

Una de las ‘víctimas’ de Andrés fue Melissa, a quien terminó ‘troleando’ cuando le preguntó por su relación con el bailarín Anthony Aranda.

“La pregunta del millón es: ¿tú piensas quedarte hasta viejitos con él?”, consultó el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, provocando la risa nerviosa de Melissa Paredes . “¡Te ríes porque eres tan tarada que sabes que no!”, exclamó Hurtado, desatando sorpresa y risa en la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

“Me río porque Karlita se ríe (...) Es la ilusión, es la inocencia que tenemos las mujeres (de quedarnos hasta viejitos)”, fue lo único que atinó a decir Melissa Paredes.

Ante su respuesta, Andrés Hurtado decidió explicarle los motivos por los que no cree que la relación entre la modelo y el bailarín dure más de dos años. “Estamos en el siglo XX1. Tú, por ejemplo, más de 2 años no vas a seguir con el joven, ya, 3 años porque me caes bien. Pero anda preparándote”, comentó el polémico conductor de TV.

