La niñera de la hija de Melissa Paredes declaró para las cámaras de “Amor y Fuego” para respaldar a Rodrigo Cuba, luego que se difundiera la propuesta de conciliación en el que la actriz señala que el futbolista podrá visitar a la menor, siempre y cuando esté en compañía de una nana.

Miriam sostuvo en el tiempo que trabajó junto a la pareja, el ‘Gato’ Cuba era quien se encargaba del cuidado de la menor ya que Paredes tenía una agenda saturada al ser parte de “América Hoy” y “Reinas del Show”.

Asimismo, reveló que aquel día en que la modelo fue captada en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda, el futbolista estaba preocupado por ella ya que no regresaba a su vivienda en el horario que acostumbraba a llegar.

“Ese día del ampay, el señor (estaba) preocupado por ella, El señor me dice no viene Melissa. (Yo le dije) no importa yo voy a hacer la cena, usted vaya con la bebe. El señor la bañó, cenó con ella. Yo esperé a la señora para hacerle su cena. Le hice su cena y ella se acostó con él como siempre, una vida marital normal”, sostuvo la empleada del hogar, descartando así que ellos hayan estado distanciados.

¿Hizo abandono de hogar?

Miriam sostuvo que después que estalló el escándalo de presunta infidelidad, la situación dentro del departamento de la pareja se volvió insostenible, sin embargo, dijo que Melissa Paredes sí abandonó el departamento sin el conocimiento de Rodrigo Cuba.

“Empezó a alistar sus cosas y ella dijo: ‘me voy porque Rodrigo solo quiere que vea a mi hija los sábados y domingos y no es justo, yo también quiero estar con mi hija. Y por si acaso no le avises nada a Rodrigo”, aseguró la niñera.

Janet Barboza a Melissa Paredes: "Tengamos cuidado cuando permitimos que un profesional sea nuestra voz"

