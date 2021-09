Melissa Paredes negó estar en la dulce espera, luego de las especulaciones que surgieron tras su descompensación en Reinas del Show, la noche del pasado sábado 4 de setiembre.

“No, no, si yo supiera que estoy embarazada no estará en la pista de ninguna manera, es un riesgo, no hay forma”, dijo la conductora de América Hoy en declaraciones para América Espectáculos.

En ese sentido explicó que hace tres meses no hace ejercicios y hace cinco años que no baila de manera profesional. “Es diferente el baile a un ejercicio que es rutinario”, acotó la esposa del Gato Cuba.

Finalmente, aseguró que todas las chicas que compitieron el sábado en Reinas del Show son espectaculares. “Hay bailarinas profesionales que mis respetos... Milena, Vania, Emilia Drago, olvídate”, dijo Melissa Paredes.