En los últimos días se rumoreó la posible incorporación de Melissa Paredes para la novena temporada de ‘Al fondo hay sitio’, serie que arrasó en el rating de la televisión peruana en su estreno. Las especulaciones iban y venían, pero la modelo se encargó de pronunciarse y zanjar el tema.

Más información La razón por la que negaron el regreso de Aaron Picasso como Jaimito en AFHS

Paredes, quien tuvo como rol más recordado su participación en ‘Ojitos hechiceros’, señaló que no recibió ninguna convocatoria de la producción, pero que si llegase un eventual llamado, le gustaría tener un rol antagónico.

“ En realidad, me hubiera encantado a mí ser parte de esa producción (Al fondo hay sitio), pero la verdad no he recibido ninguna propuesta. Me hubiera gustado más hacer de villana, sería chévere volver a la actuación con algo así. No he recibido la propuesta, pero si sucediera, yo feliz ”, indicó inicialmente en diálogo con Infobae.

La expanelista de América Hoy no fue ajena al éxito de la serie en el estreno de su novena temporada y no desaprovechó la oportunidad para ‘ponerse en bandeja’ para ser posiblemente considerada en el futuro.

“ Creo que todo el Perú lo ha visto y lo ha esperado con ansias. Ha tenido bastante rating, felicidades a todo el equipo de producción. Es una de las series más queridas de la televisión, a muchos actores les gustaría ser convocados, a mí también, así que estoy dispuesta. Estoy atenta ”, agregó.

Melissa Paredes busca voltear la página sobre peleas con ‘Gato’ Cubas

Finalmente, Melissa Paredes -que forma parte de la promoción de la película ‘Igualita a mi’- indicó que quiere dejar de lado los escándalos producto de su divorcio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba y que solo busca avanzar.

“Es lo que quiero (voltear la página). Ya son ocho meses y seguir con el mismo tema me parece absurdo. Ya es demasiado y esperemos que la gente que sigue hablando del tema pare. Es hora de avanzar”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Reacciones de los actores de 'Al fondo hay sitio' luego del estreno

TE PUEDE INTERESAR