¡UY! Samu Suárez de Instarándula anunció que Melissa Paredes no lo autorizó para hacer pública la llamada de 30 minutos que sostuvieron sobre la polémica que se ha generado por su ampay con el ‘Activador’ luego que el ‘Gato’ Cuba recalcó que no estaban separados.

La nueva polémica de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se originó debido a que la exconductora solicitó una nueva conciliación para tener más días con su hija y no los 3 días y medio que acordaron en un inicio.

“No tuve el ok para emitir la conversación vía telefónica con Melissa Paredes y lo respeto. Pero, qué raro la excusa fue porque “mucho se ha expuesto” con el tema y ahora que se escuche su voz”, manifestó Samu Suárez.

Samu Suárez sobre chats de Melissa Paredes: “El público decide cuál es la verdad”

El portal de Instarándula difundió capturas de chats entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, proporcionados por la modelo, los cuales -según ella- evidenciarían que sí estaban separados cuando pasó el ampay con su bailarín.

Ante ello, Samuel Suárez defendió su espacio y recalcó que tiene varios años dedicándose al espectáculo, por lo que siempre busca que como espectadores se tengan las dos versiones.

Melissa Paredes no autorizó a Samu Suárez para publicar llamada

“No es que, ay yo te creo a ti te voy a defender no, yo no busco eso, yo busco que como espectadores tengan la verdad por delante, sea quien sea, nos guste o no nos guste el personaje. Aquí el público es el que decide cuál es la verdad del asunto porque el público no es tonto, no porque mañana salga a mostrar unos chats (…) significa que sea la verdad total, vamos a descubrirlo juntos ”, enfatizó.

