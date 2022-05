¿NO SABÍA NADA? Melissa Paredes aseguró que “no autorizó” que su madre Celia aparezca en televisión nacional para contar detalles de su polémica con Rodrigo Cuba y defenderla por la foto de su nieta en las piernas del Activador, así lo afirmó Samu Suárez de Instarándula.

El último 28 de mayo Samu Suárez indicó que sostuvo una comunicación de 30 minutos con Melissa Paredes, donde le consultó sobre varios temas, entre ellos las declaraciones de su madre.

Aunque no autorizó la difusión de la llamada, el periodista sí brindó detalles de las respuestas de la modelo, quien afirmó en todo momento -según él- que no sabía que su madre se presentaría en el programa que conduce Ethel Pozo.

Melissa Paredes no autorizó entrevista de su mamá: “Le hizo escándalo de la vida a productor de ‘América Hoy’” (Video: Instarándula)

Melissa Paredes llamó al productor de ‘América Hoy’: “Le hizo escándalo de la vida”

Según detalló Samuel Suárez, Melissa Paredes intentó contactarse con su familia y también llamó al productor de ‘América Hoy’.

“Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar, incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para hacerle el escándalo de la vida, le intentó reventar el celular con su hermana a su madre, pero obviamente no contestaba” , manifestó.

