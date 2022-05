¿QUÉ? Melissa Paredes afirmó a Samuel Suárez de Instarándula que no considera que el ampay con el Activador sea “una infidelidad”, pese a que se dio cuando aún no estaba divorciada.

“Al ampay que vimos todos con el Activador el que originó todo esto, ella considera que fue un beso, no fue más allá de un beso, me lo dejó en claro en más de dos oportunidades “era un beso” y como fue un beso no es considerado para ella una infidelidad”, manifestó Suárez.

Melissa Paredes estaría siguiendo la misma línea de su abogado, Wilmer Arica, quien, hace unos días, compartió en su cuenta de Instagram que un adulterio “es la falta más grave que surge al quebrarse el deber de fidelidad de los casados, cuando uno de los cónyuges mantiene relaciones sexuales con una tercera persona”.

“La infidelidad es una falta menos gravosa al deber de fidelidad. Actos de amoríos, tocamientos, abrazos y besos, no configura adulterio”, escribió.

“Solo fue un beso”, Melissa Paredes no considera una infidelidad ampay con Activador (Video: Instarándula)

Melissa Paredes niega que chats con el ‘Gato’ Cuba sean truchos

Melissa Paredes rechazó que haya manipulado sus chats con Rodrigo Cuba. A través que Instarándula, la modelo compartió grabaciones de su WhatsApp que son prueba que las capturas que envió a Samu Suárez son reales.

“Para que vean que vean que es real ahí están mis conversaciones (…) Estoy grabando esto por si me roban mi celular o algo porque con esa gente me da miedo”, se le escucha decir a Paredes.

