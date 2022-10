El posible embaraza de Melissa Paredes fue un tema que tocó Gisela Valcárcel en la última gala de ‘El gran show’. A pesar de que la modelo descartó estar en etapa de gestación, aclaró los planes que tiene con su actual pareja, Anthony Aranda.

“Embarazada, no, de acá a muchos años. Descartado totalmente. Yo salí de aquí del programa y en todos lados era ‘embarazo’, ‘embarazo’. Dije ‘¡¿qué pasó?!’ Es un tema bien hermoso; pero embarazada (no creo)”.

Por último, la exconductora de América hoy indicó que sus deseos de ser madre están distantes: “De acá a muchos años más (puede ser). Dame unos cinco añitos”.

Melissa quiere volver a actuar y jura que convencerá a Michelle Alexander

Melissa Paredes se mostró animada por las palabras de Michelle Alexander luego que comentó sobre el ampay al Gato Cuba en El Gran Show.

“Michelle me encanta que me ha dicho que mire para adelante, eso me encanta, pues ella tiene razón. Solo dije del machismo y lo que suceden las mujeres en nuestro país y habría que empezar a cambiar todo”, indicó.

Al ser consultada sobre si quisiera volver a protagonizar una serie de Michelle Alexander, la modelo afirmó que le encantaría y que tratará de convencer a la productora.

“Espero que sí porque yo de acá me voy a actuar nuevamente. No sé cómo hago, pero voy a volver a convencer a Michelle, no sé que hare me esforzare un triple”, señaló.

