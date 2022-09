Melissa Paredes señaló que no asistió a la boda de Ethel Pozo porque sus ánimos no son festivos debido a la situación que vive por la tenencia de su hijita , pero le desea toda la felicidad a la pareja de esposos y les pidió que no hagan caso a los ‘envidiosos’, porque es gente que no le gusta ver a otros felices .

Melissa, no fuiste a la boda de Ethel...

No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación (que vive) cómo te imaginarás, pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás.

Magaly a Julián (Alexander) le sacó hasta su récord en Infocorp...

Se pasaron, ¿qué necesidad hay de hacer eso antes de que se vayan a casar? ¿Con qué intención se hace algo así? Le dan mucha importancia al dinero y a la posición económica y menos a lo que realmente importa, el amor. Innecesario, por eso hay tantas personas infelices.

Exacto, tú contra todo pronóstico ya vas a cumplir un año con Anthony (Aranda)...

Todavía a fines de noviembre.

Pero ya no falta nada

Pues sí, y sin darnos cuenta, en noviembre cumplimos un año si Dios quiere.

Melissa, a propósito ¿Anthony ha cambiado de look, se hizo algo en el rostro?

Qué risa me dio eso, es por la mascarilla que tenía puesta y piensan que se hizo algo.

Hasta dicen que se puso implante en el cabello...

Es que está ruloso. Lo que pasa es que su cabello es así, de rulos, solo que antes se alisaba el cabello y ahora lo ha dejado de hacer. A mí me parece que le queda más lindo sus rulos, pero se pasan para inventar, ¿cómo van a decir que se hizo una cirugía?

FUE CUPIDO

Ethel Pozo, antes de casarse, narró en su programa ‘América hoy’ cómo fue que se enamoró de Julián Alexander, pues fue Melissa Paredes, quien los presentó.

”Fue algo mágico. Julián, que estaba dirigiendo la telenovela ‘Dos hermanas’, me vio en un video y le preguntó a Melissa (Paredes) por mí. Ella hizo de ‘cupido’, nos iba contando las cosas que uno decía del otro”, reconoció en aquella oportunidad Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel reconoció su primera cita fue una cena en la que se dio cuenta que eran “almas gemelas”. Si bien se conocieron en pandemia, rápidamente se enamoraron y confirmaron su romance, teniendo a Melissa Paredes como el personaje principal que logró dicha unión.

MÁS INFORMACIÓN: