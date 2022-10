¡ASU! Melissa Paredes no quiere volver a ver a sus excompañeras de América Hoy y aún no acepta la invitación al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila. Además, aprovechó ára remarcar que no tiene que aclararle nada a nadie.

“No creo (que vaya al programa) He visto ahí que dicen que quieren que les aclara unas cosas, ¿qué les voy a aclarar? ¿a quién? ¿qué serán? No entiendo”, indicó.

Esta sería una clara respuesta a Ethel Pozo, quien días antes dijo que Melissa Paredes debe aclarar quién le dio la espalda tras su ampay.

“Yo respeto lo que ella diga, pero lo que no entiendo hasta el día de hoy es lo de la espalda, no sé si se habla de lo que pasó en tele o lo que pasó realmente por WhatsApp, porque por WhatsApp estuvimos todos, [la apoyaste] apoyando es poco”, dijo indignada Ethel Pozo.

Melissa Paredes cuestiona a sus ex compañeros

Melissa Paredes pide mandar al mercado a Ethel Pozo y Janet Barboza

En otro momento, Melissa Paredes consultó a donde mandan a las conductoras cuando un invitado no quiere que este en el set y tras recibir la respuesta indicó que solo quisiera que este Brunella Horna y Edson Dávila.

“¿Y a dónde las mandas a las conductoras? Al mercado (¿A las tres?) A Brunella no, la dejan ahí, a las otras dos ‘ñiñas’... A Christian también lo mandan lejos... ¡Ah, no! Creo que a él no, pero igual sí porque siempre se porta mal... A Edson y a Brunella los dejan”, manifestó.

