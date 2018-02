Melissa Paredes feliz por su debut actoral en 'Ojitos hechiceros' [VIDEO y FOTOS]

Melissa Paredes se siente emocionada con su debut actoral protagonizando la telenovela ‘Ojitos hechiceros’, que se estrena el martes a las 9:30 de la noche por América.



“Estoy superfeliz, contenta con la oportunidad que me da Michelle (Alexander) y todo el equipo de producción. Es una novela bonita, dedicada a la gente que lucha por sus sueños, y ‘Estrella’ es un personaje que me trae muchos recuerdos, pues se parece a mí”, indicó Melissa Paredes.



¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que protagonizarías la novela?

No lo podía creer, hasta el día de hoy pienso que es un sueño. Desde que me casé, mi sueño fue ser actriz, pero no pensé que iba a ser de esta manera, tan grande, con un protagónico.



UN ‘ZORRO’ DE NOVELA

Por otro lado, el actor Miguel Álvarez (‘Mondonguito’) interpreta a un comentarista de espectáculos y contó que su personaje está inspirado en el ‘Zorro Zupe’.



“Mondonguito es un personaje estrambótico, que tiene cosas sarcásticas, se va de lengua y cuando ve a este grupo de jóvenes que están en ascenso, empieza a criticarlos y busca en su pasado, con la finalidad de traerlos abajo”, precisó.

Melissa Paredes: le recuerdan su video hot de Soho, se indigna y abandona el set

¿Es un personaje inspirado en el ‘Zorro’?

Definitivamente el ‘Zorro Zupe’ es un referente para este personaje, tanto en el look y en lo deslenguado que es. Es el que siembra la ‘cochinadita’.



Por su parte, Michelle Alexander afirmó que con ‘Ojitos hechiceros’ están regresando a sus orígenes.



“‘Del Barrio Producciones’ empezó con el folclore, con ‘Dina’. De ahí nos fuimos a ‘Chacalón’, ‘Néctar’, ‘Los del barrio’, etc. Estamos regresando a nuestros orígenes. Nosotros hicimos las historias de personajes que salen adelante, que vencen obstáculos, que luchan por cumplir sus sueños mezclado la música”, afirmó Michelle.



¿Te sorprendió Melissa?

La verdad, no le di bola, pero cuando vi el casting tuve que coserme la boca. No me da vergüenza decir que me equivoqué y feliz, porque ella también está luchando por su sueño.