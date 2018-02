Melissa Paredes agradece a Michelle Alexander por papel en ‘Ojitos hechiceros’ [VIDEO y FOTOS]

Melissa Paredes por fin hará realidad su sueño, convertirse en actriz al protagonizar la telenovela ‘Ojitos hechiceros’.



Debutar con un protagónico es un sueño...

Es un regalo, no esperé que llegara tan rápido. Vengo estudiando Actuación hace casi dos años, sabía que tendría mi oportunidad, pero no con un papel tan importante. Estoy muy agradecida con Michelle Alexander, he pasado tres castings para este papel. Michelle es una ‘capaza’, tiene un ojo clínico. Como dices, es un sueño y me encanta.



¿Y cómo es ‘Estrella’, tu personaje en ‘Ojitos hechiceros’?

Es una chica humilde, es perseverante, transparente... pero no puedo contar más. Dentro de poco la irán conociendo y queriendo. Espero que les guste mi trabajo, lo hago con mucho cariño y amor. Está dirigida a todas esas mujeres que tienen sueños y a todos los padres que viven enamorados de sus hijos y los impulsan a avanzar, a creer en sí mismos. Es una novela muy linda y llegará al corazón de todos los peruanos.



¿‘Estrella’ tiene cosas de Melissa?

Sí, somos humildes, pero también hay sus diferencias, pues ‘Estrella’ no es impulsiva como yo, ja, ja. Es una chica calmada, pero yo soy un ‘locón’.



Como una chica de barrio, la cumbia no te es ajena...

A todos los peruanos nos encanta la cumbia. A mí me gusta mucho, es como una marca para el peruano. Además, tenemos muchos grupos, buenos y exitosos.

Melissa Paredes celebra primer mes

¿Habías bailado ‘Ojitos hechiceros’?

Claro, en algunas fiestas, pero nunca imaginé que sería el nombre de una miniserie que podría protagonizar. Además, ‘Néctar’ es un grupo que ha hecho bailar a todo el mundo.



Siendo tu personaje una cantante, ¿vas a grabar con tu voz o habrá un doblaje?

Estoy tomando clases de canto, ya he grabado para la promoción, esa es mi voz. La novela es exigente y trato de aprender todo lo que me enseñan. Fui al estudio, se grabó y salió linda. Pero sé que mientras tenga más clases, estaré más preparada.



¿Cómo fue tu primera grabación?

Estaba temblando, sinceramente, estaba muy nerviosa, pero creo que no se notó. Sin embargo, todo salió bien y les gustó.



Además, te debes transformar en una cantante...

Nunca tuve el sueño de ser cantante, pero es el anhelo de ‘Estrella’. A ella le encanta, a mí, no. Pero haberme transformado en una cantante es una sensación diferente, al estar en el escenario con la orquesta, las luces y los micrófonos, me sentí como la faraona ‘Marisol’. De verdad, se siente otra vibra, tiene su magia, es una fuerza muy linda.



¿Alguna vez te piropearon diciendo que tienes unos ‘Ojitos hechiceros’?

Nunca me han dicho eso, pero ahora me lo tendrán que decir, ja, ja, ja.



Todas las historias llevan dolor, llanto y romance...

Claro, aquí hay romance, decepción, drama, felicidad, amor...

'Ojitos Hechiceros

¿Ya sabe tu esposo, Rodrigo Cuba, que hay besos en la novela?

Claro. Él sabe que todo es actuación y me apoya totalmente.



¿No se ha puesto celoso?

Para nada, el trabajo es profesional. Todos saben que tengo mi esposo, mi hija, mi familia y cada día la cuido como lo más preciado. Rodrigo respeta mucho mi trabajo, está muy contento con esta nueva etapa en mi vida. Él es muy lindo y bueno, por eso valoro tener un esposo que me apoya, que no es celoso. No es de los típicos machistas locos que aparecen todos los días en las noticias perjudicando a las mujeres. Mi esposo es un ejemplo, y quisiera que todos los hombres sean igual. Es una persona que te respeta y valora, y son las cualidades que todas las mujeres siempre queremos encontrar en una pareja.



Entonces, debes tener a Rodrigo como un fan enamorado...

Está feliz, muy orgulloso de mis logros y me apoya mucho, pero le da pena de que grabe todo el día porque no estoy junto a mi pequeña Mía, que recién tiene 3 meses. Vengo volando de las grabaciones y trato de aprovechar el tiempo al máximo. Sin embargo, Rodrigo tiene más tiempo y estará en las tardes con ella después de los entrenamientos, así que su papi la cuida.



¿Ustedes comparten los roles?

Claro, somos un matrimonio moderno. Creo que todos los matrimonios deben ser así, compartir los roles para cuidar a los hijos y trabajar. Además, los dos cocinamos y estamos pendientes para sacar adelante a nuestra hija.



¿A qué actriz admiras?

Me encanta Gianella Neyra desde chiquita, me fascina, yo tendría 10 años cuando veía ‘Yago, pasión morena’, y desde ahí dije: quiero ser actriz.



¿Irás a Ventanilla, tu barrio, para hacer la promoción y demostrar que en tu vida los sueños sí se cumplen?

Claro, de hecho, yo tengo mucho amor por Ventanilla y todos los barrios, uno se debe a la gente, a aquellos que nos regalan una sonrisa, su cariño.