Melissa Paredes feliz por el rating de ‘Ojitos hechiceros’ [VIDEO y FOTOS]

La protagonista de ‘Ojitos hechiceros’, Melissa Paredes, manifestó que se encuentra contenta con el rating de la novela producida por Michelle Alexander, que se ha convertido en la producción más sintonizada de América Televisión y de la pantalla nacional, con un promedio de 19 puntos de rating.



“Estamos bien, el público nos quiere y están muy enganchados con la novela. La historia está muy bonita y estoy contentísima porque a los televidentes les gusta el trabajo que estoy realizando. Estamos agradecidos con los resultados”, precisó Melissa Paredes al programa ‘Domingo al día’.



Además, dijo que seguirá esforzándose para crecer como actriz.

“Muchos en un inicio no confiaron en mí, me dijeron de todo, pero yo no respondí. Es mejor que me vean en la cancha y den su opinión. Seguiré estudiando, esforzándome, porque amo la actuación, y repartiendo mi tiempo para ser mamá, esposa y actriz”, añadió Melissa Paredes.



Por su parte, el actor Emilram Cossío, quien interpreta a ‘Nelson’, la defendió de las críticas.



“Tiene un poder de escuchar y tiene talento. Me molesta, porque mucha gente la criticaba sin verla”, refirió Cossio, quien dijo tener química actoral con la también modelo. “Hay una bonita conexión, tiene humildad y muchas ganas de aprender de todos”, añadió el actor.

MELISSA PAREDES LE RESPONDE A LOS QUE LA LLAMAN "CHOLA FEA" Y DEBUTA COMO ACTRIZ PROTAGONICA