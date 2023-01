Les pone un alto. Melissa Paredes no soportó que Kurt Villavicencio y Karla Tarazona continúen incomodarla y haciéndole bromas relacionadas con Rodrigo Cuba y Anthony Aranda.

Todo ocurrió en una secuencia de Préndete, en donde los conductores comparaban a las exparejas con los actuales, momento que la producción aprovechó para comparar al Gato Cuba con el Activador.

Es así que el popular ‘Metiche’ incomodó a Melissa Paredes con sus comentarios sobre Aranda, lo que hizo que la modelo parche a su compañero de trabajo.

“Ya todos los superamos, ya pasó 1 año y siguen con lo mismo. Ustedes son los tóxicos que siguen llorando por sus ex cinco años después”, dijo la actriz.

Melissa Paredes a Ethel y Janet: “Hagan su vida, ya suéltenme”

Melissa Paredes dijo que Ethel Pozo no la quiere ni ver y le pidió a ella y Janet Barboza que dejen de mencionarla.

“La hija (Ethel) no me quiere ver. Yo, de verdad, todo bien (con Ethel y Janet), pero no entiendo por qué tienen que hablar de mí. Tranquilas chicas, hagan su vida, sean felices. Todos los titulares son conmigo, ya suéltenme”, sostuvo.

