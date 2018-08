Melissa Paredes: 'Las parrilladas de los jugadores son para relacionarse con mujeres' | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



La señora Melissa Paredes es una mujer muy ajetreada. Actúa, ensaya, llama para ir chequeando cómo van las cosas en casa y, además, se da tiempo para su esposo Rodrigo Cuba, el futbolista del Deportivo Municipal. Hoy, entre tantas idas y vueltas, nos narra su vida. Es un personaje en la cúspide de la popularidad, pero sigue como en sus inicios. Sube a la camioneta del diario y responde sin filtros. La chica de Ventanilla ya no es la misma, pero es igual.



Si el ‘Gato’ te avisa que hay una parrillada para integrar al grupo, ¿qué respondes?

Meten el ‘floro’ que deben ir porque han sido convocados por el capitán.



¿Pero cuál es la verdad?

Que es para relacionarse, pero con chicas.



¿Otra estrategia?

Cuántos habrán dicho que concentran con ‘Muni’ y el club no lo hace por falta de presupuesto. Ya los fregué a todos.



Y como solidaridad, ¿informas a las parejas?

Muchas, un día antes del partido, miran mi Instagram para ver si estoy con Rodrigo en casa y cuelgo las fotos a propósito.



Una señorita aparece señalando que tuvo una relación con tu esposo y pide ADN para su criatura. ¿Esperas el resultado para tomar una decisión?

Se acaba mi relación. Así salga negativo, ya me engañó.



¿Y por qué crees que otras perdonan?

De muchas, su intención es vivir del dinero del jugador y después solo les queda aguantarlos.



Una con esos intereses, ¿qué es lo primero que pide?

Carro e inscribirse en el gym.



Dales un consejo.

Si hay una buena situación económica, que aprovechen en ponerse a estudiar o iniciar un negocio.



La vida del deportista es corta.

Eso. Rodrigo me bromea: ‘Después vamos a vivir de tus actuaciones’.

XXXX Melissa Paredes nos contó un poco de su relación con el defensor de Municipal Rodrigo Cuba.



¿El caballero te ayuda en los quehaceres?

Esa palabra está mal empleada. Él no ayuda, cumple su función.



¿Y cuáles son?

Cambio a mi hija y él la entretiene.



¿Otro tema que comparten?

Limpiamos la casa.



¿Cómo se reparten esa labor?

Él trapea y aspira. Además, asegura que me demoro mucho y mojo demasiado el piso.



¿Tú de qué te encargas?

Arreglo el cuarto, tiendo las camas, lavo los platos y la cocina.



¿Lo escaneas cuando se toma un ‘selfie’?

Ando bien atenta, pero es muy respetuoso.



¿Te tocaron atrevidas?

Algunas son intensas, pero él sabe que da una foto y se va. Hay otros que se quedan conversando, dan su ‘wasap’.



¿Es celoso cuando te ve amorosa con el galán de la novela ‘Ojitos hechiceros’?

Cuando hablamos de que iba a actuar y que podían surgir besos, me respondió que normal.



¿Quién lleva las cuentas?

Él las administra, porque todo me lo gasto.



¿Ahorran?

Sí, para los estudios de mi hija.



¿Pero te envían el movimiento bancario?

Me presenta el balance en Excel y digo: ‘Allí nomás’.



¿Sabes cuánto gana?

Obvio y sabe cuánto gano yo.



Ustedes son jóvenes. Cuando nació Mía, ¿lo descuidaste?

Al principio un poco porque estábamos pendientes de la bebé, pero nos dimos cuenta y retomamos la relación con el mismo apasionamiento.



La conclusión.

La comunicación y la vida sexual son muy importantes.



Imaginemos que quiere cariñito previo a un partido. ¿Lo complaces o le aclaras que debe cuidar el físico?

Es tan responsable que nunca me lo ha pedido.



¿Criticas o analizas su rendimiento?

Le digo cuando falla, que le faltó marcar o correr más. También le sugiero que le diga al técnico que cambie a un par de compañeros que no andan bien.



¿Debió ir al Mundial?

En Rusia faltaron sus saques laterales.



Un día él me aseguró que tu hija había heredado tu carácter.

Sí. Cuando no le dan algo, reniega. Es ‘chinche’ como yo.



Pobrecito...

Tiene dos locas en casa, ja, ja.



Y pensar que no aceptaste un papel en otra serie, porque pasaste el casting y justo estabas embarazada.

Sí y era chiquito, pero después de ella vino uno protagónico, que es todo un éxito.



Con la nena llegó lo mejor.

Y con Rodrigo. Desde que apareció en mi vida, han ocurrido cosas maravillosas, como ser madre, formar una familia.



Te han destrozado públicamente. ¿Pidió explicaciones por algo del pasado?

No le importa lo que hice o no hice antes que él.



Felicitaciones por este momento.

Lo que vivo es hermoso y a la vez complicado. Soy un ‘pulpo’ que hace de todo y debo hacerlo bien.



Gracias porque te diste un tiempo para el diario.

Siempre a Trome mi agradecimiento, porque ha seguido mi carrera desde el principio. Un beso enorme a los lectores y decirles que los espero hoy, en la última función de ‘Hadas, nunca dejes de soñar’, en Plaza Norte.



La chica ha crecido paso a paso y a todo le puso el corazón. Hoy disfruta de ese instante que alcanzó con su lucha diaria. Como lo afirmó Ella Fitzgerald, la reina del jazz: ‘No dejes de intentar hacer algo que realmente quieres hacer. Donde hay amor e inspiración, no creo que te puedas equivocar’.