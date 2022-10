¿EN FAMILIA? Melissa Paredes fue captada paseando por un centro comercial en compañía de su pareja El Activador, Anthony Aranda, su hija y otra pequeña con características muy similares a la hija de Ale Venturo, actual pareja de El Gato Cuba.

El portal de Instarándula compartió varios videos de la modelo, su pareja y las niñas, incluso en uno de ellos se puede ver cómo Melissa Paredes carga a la que sería la hija de Ale Venturo.

“Varias ratujas quedaron sorprendidas al ver a la parejita junto a una nena con rasgos similares a la hija de Ale Venturo, pero no podemos confirmar aún que se trate de ella”, expresó el popular Samu Suárez.

Melissa Paredes pasea con el Activador, su hija y...¿la bebé de Ale Venturo?: Instarándula comparte videos

MELISSA PAREDES LLORA Y ANUNCIA QUE PERDONÓ AL GATO CUBA

En El Gran Show, Melissa Paredes no pudo evitar derramar algunas lágrimas y revelar que está en una nueva etapa con el padre de su hija el Gato Cuba. La modelo confirmó que ha hecho borrón y cuenta nueva.

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Aldo Miyashiro: ‘La Banda del Chino’ gana trofeo en pichanga de América TV, pero con ausencia del conductor

Dalia Durán denuncia ser víctima de extorsión luego que cámaras de TV mostraron donde vive: “Tengo miedo”

John Kelvin rompió en llanto tras escuchar su excarcelación: el preciso momento en que juez lo libera