La empresaria Paula Manzanal reveló, en una entrevista para el programa ‘Magaly TV, la firme’, algunas de las conversaciones que mantuvo con el bailarín Anthony Aranda cuando eran amigos y hablaban casi todos los días.

Este último jueves, la influencer señaló que revisó su WhatsApp para entender en qué momento el bailarín se alejó de ella. Entre sus revelaciones señaló que Rodrigo Cuba estaba celoso de Anthony Aranda.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me está coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula Manzanal.

De inmediato, Magaly Medina señaló que Cuba tenía sus sospechas de un acercamiento entre Melissa y Aranda. “El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, agregó Magaly Medina.

Pero eso no fue todo. Paula Manzanal contó que Anthony Aranda negó estar saliendo con Melissa Paredes debido a que él jamás se involucraría con una mujer casada. Además, dijo que ella sospechaba que ambos estaban saliendo por una importante razón.

“Me imaginé (que estaban saliendo) cuando se contagiaron de Covid-19 al mismo tiempo”, comentó Paula y por eso le preguntó a él si estaba con ella y respondió: “no, yo jamás me metería con una mujer casada y con hijos, te lo juro Paula, nunca nunca... Eso lo negó semanas antes (del ampay)”, agregó la influencer.

