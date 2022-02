Paula Manzanal finalmente se pronunció luego del destape de Janet Barboza, quien aseguró que Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, le dijo a Paula Manzanal que viajaría a España para encontrarse con ella a tan solo un día del ampay con la actriz.

“Éramos muy amigos, hablábamos todos los días hasta el día del ampay, esa fue la última vez que hablé con él”, dijo la rubia en conversación con América Hoy. En ese sentido, aseguró que se mostró sorprendida por las imágenes con Melissa Paredes y le advirtió que tenga cuidado porque era una mujer casada. “Él me dijo que no estaba casada”, reveló la modelo.

Asimismo, indicó que eran muy unidos pero se asombró porque luego del ampay, la eliminó de todas sus redes sociales.

¿EL GATITO LE PIDIÓ VIAJAR A BARCELONA A PAULA?

“Anthony sí tenía planes de venirse a España, sí quería venir, conmigo necesariamente no te lo puedo decir porque para eso se necesitan dos personas que quieran, por mi lado estaba completamente negada, yo no quería una relación con él pero sí me llevaba muy bien con él y le ofrecí ayuda en lo que necesitara”, acotó la rubia.

