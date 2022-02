Melissa Paredes ‘cuadra’ a reportera de Magaly que llamó ‘amante’ a su bailarín: “Preguntas con cizaña”

MECHA, MECHA. Melissa Paredes respondió con todo al no aguantar que una reportera llame ‘amante’ a Anthony Aranda y la cuestione por la aparente relación clandestina que mantenía con el bailarín cuando aún estaba casada y vivía con Rodrigo Cuba.

Una reportera de ‘Magaly TeVe: La Firme’ la enfrentó consultándole si se sentía tranquila por las críticas que recibía por ‘oficializar a su amante’, ahora que se luce con el bailarín.

“Qué gracioso como preguntas, con cizaña, si me vas a preguntar así no te voy a responder, pregúntame bien. ¿Quién te ha dicho que era mi amante? ¿tienes pruebas?”, dijo Melissa Paredes, tratando de no perder los papeles.

La reportera continuó con su interrogatorio insistiendo en que el ‘gatito’ era su amante. “ Tú tenías una relación , estabas casada, vivías con tu esposo y tu relación empezó clandestina ¿eso no es ser un amante?”, le dijo.

Melissa Paredes ‘cuadra’ a reportera de Magaly que llamó ‘amante’ (VIDEO: ATV)

MELISSA PAREDES DEFIENDE SU RELACIÓN CON BAILARÍN

Al respecto, Melissa Paredes defendió su romance con el ‘Gatito activador’ y le mandó tremendo dardo a su exesposo ‘Gato’ Cuba por haber señalado que ella le fue infiel a través de un comunicado.

“No ha empezado clandestina (su relación con el bailarín), si quieres creerle a la otra parte porque te escribe y te redacta un comunicado muy bonito es tu problema, no mío. Nosotros sabemos la verdad”, puntualizó.

MÁS INFORMACIÓN: