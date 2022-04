Al igual que otras figuras de Chollywood como Yiddá Eslava, Susan Ochoa y Carlos Álvarez, Melissa Paredes decidió pronunciarse por el terrible caso de la niña de tres años secuestrada y abusada sexualmente en Chiclayo esta semana.

La exconductora de televisión usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje donde pide que todos se unan para conscientizar sobre esta lamentable situación en el país. “Por mi hija, hermana, sobrina, prima, por la tuya. Yo soy listón lila. A las niñas no se les toca, no se les viola, no se les mata. #JusticiaParaDamaris”, dice la imagen que colgó.

Asimismo, en el texto de su post mostró toda su rabia por esta indignante situación. “Como madre, como hermana, como mujer, rechazo rotundamente estos actos tan asquerosos, indignantes, depravados, repugnantes. Y no solo pido, sino exijo, como muchas madres y mujeres, que este acto tan repugnante no quede impune”, acotó la también actriz.

Finalmente, Melissa Paredes hizo un llamado para que la sociedad se una y se logre la legalización de la pena capital. “A ver si nos indignamos de verdad por cosas que valen realmente la pena y nos unimos todos para hacer que valga la pena de muerte o castración física y cero contacto hacia este abusador de una niña de tan solo tres años”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Chiclayo: Apedrean casa de jueza que dictó prisión preventiva a violador de niña de 3 años

Carlos Álvarez en marcha por niña abusada en Chiclayo: “Reclamamos eliminar a este salvaje”

Juliana Oxenford sobre ‘Monstruo de Chiclayo’: “Yo sí creo que debería morir”