SE LE ACABÓ EL CALVARIO. Melissa Paredes finalmente podrá ver a su hija luego de varias semanas distanciada de la misma, por unas medidas dispuestas por el Poder Judicial luego de un pedido de Rodrigo Cuba para proteger a la menor de su propia madre.

Rodrigo González, en Amor y Fuego, difundió un documento oficial donde la Fiscalía reboca las medidas de protección de la pequeña en contra de la actriz y conductora.

“La Segunda Fiscalía de Familia de Lima revoca las medidas de protección consistentes en el impedimiento a la denuncia de acercamiento o proximidad a la víctima, que reformándose, debe dejarse sin efecto”, dice el oficio. Asimismo, exhortan a los medios de comunicación a abstenerse de emitir comentarios o hacer referencia a la investigación penal en curso.

RODRIGO CUBA TODAVÍA NO PUEDE VER A SU HIJA

Luego de mandar la noticia del último minuto, Gigi Mitre se preguntó si la revocatoria de las medidas de protección solo serían a favor de Melissa Paredes. “Sí, ¿ y el Gato y su papá? ¿siguen en investigación? Melissa podría entonces ver ya a su hija, en cambio, Rodrigo, por el proceso de investigación que aún sigue su curso, aún no podría verla . Nos imaginamos que la Paredes debe celebrar, es una madre que quiere ver a su hija, me imagino que el Gato no tiene la misma prisa, es su familia la que está encargada de ella y seguramente que tiene más facilidad para verla o, para no decir que burla las medidas, para saber de ella. En cambio Melissa en este caso no ha tenido esta parte en la historia”, acotó Rodrigo González ante la pregunta de su compañera.

TE PUEDE INTERESAR

Filtran video de Robotín y Robotina burlándose de ampay: “Le están tomando el pelo a Magaly”

Danny Rosales llama “Malcriado” a Christian Cueva por esta broma subida de tono [VIDEO]

Diseñador revela que Ethel Pozo pidió hacerle gratis el terno a Julián: “Fue canje y un convenio”