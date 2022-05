Actualmente, Melissa Paredes se encuentra en medio de la polémica con Rodrigo Cuba, su exesposo. No obstante, el nombre de la modelo saltó a la fama luego que se coronara Miss Perú Mundo 2013, en el 2012; sin embargo, nunca llegó a representar al Perú debido a un escándalo que surgió por unas fotografías suyas luciendo sensuales disfraces de conejita y presidiaria.

La exconductora anunció la renuncia a su corona debido al cargamontón mediático que se inició contra ella y el cual, según sus propias palabras, la afectaron a ella y su familia.

¿Por qué el Miss Mundo no la iba a aceptar a Melissa Paredes?

Debido a la difusión de fotografías suyas con diversos disfraces, Melissa Paredes salió al frente para afirmar que eran imágenes privada y que se las tomó para una amiga que fabrica lencería.

Algunas exmiss Perú también se refirieron a las fotos de Paredes, entre ellas Silvia Cornejo. “La dueña del Miss Mundo es mucho más conservadora, no es como el Miss Universo que es más top model que ella no le interesa si ha hecho toplees”, afirmó.

Del mismo modo, Maju Mantilla, Miss Mundo 2004, explicó que el tipo de fotos “sugerentes” no es del agrado del concurso. “La organización es muy reservada”, agregó.

En el 2019, durante El Valor de la Verdad, Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, afirmó que Melissa Paredes no podía representar al Perú debido a esas fotos. “ Yo no tengo problema con las personas, soy objetiva. Pero si tú te tomas foto con una colita de conejo, Miss Mundo no te va aceptar, así de claro” .

“No la conozco. La he visto por la televisión, sé quién es por la televisión... Ella sale ganadora (en el año 2012), pero luego salen fotos de ella con traje de presidiaria, orejitas de conejo y no puede ser así, una candidata no puede salir así… Yo di mi opinión diciendo que esa chica no puede ir al Miss Universo”, manifestó en aquel momento.

Melissa Paredes: “No hay que tener una corona para ser alguien”

Finalmente, en julio del 2013, Melissa Paredes anunció su renuncia a su corona y esta pasó a ser de Elba Fahsbender, Miss Piura. La modelo representó al país en el Miss Mundo 2013; sin embargo, no logró ganar.

“Yo no soy vedette ni bailarina (…) Hoy Melissa Paredes renuncia a su corona, me lastima a mí, lastima a mi familia, no hay que tener una corona para ser alguien y lo voy a demostrar. Mi familia está muy afectada por todo esto eso es lo que más me duele, yo siempre he sacado adelante a mi familia, estoy con ellos y la verdad ellos son los más afectados, por mí, por ellos, yo renuncio a mi corona, porque soy una mujer que se sabe valorar por fotos”, dijo Melissa Paredes durante un programa.

