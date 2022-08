Melissa Paredes cumple 31 años este jueves 11 de julio y pasará un cumpleaños diferente, ya que se encuentra alejada de su hijita de cuatro años con Rodrigo Cuba. Pese a las circunstancias, la actriz decidió celebrar esta fecha especial con sus seres queridos y no podía faltar su pareja, Anthony Aranda.

A través de sus redes sociales, la exconductora de América Hoy mostró como el ‘Activador’ y su mamá, Celia Rodríguez, se unieron para engreirla en su día. Y es que ambos fueron a su departamento para cocinarle y hacerla sentir especial a pesar de la difícil situación familiar que atraviesa.

En sus historias de Instagram, Melissa Paredes motró el enorme ramo de rosas rosadas que le obsequió el bailarín, además de una pulsera con la letra M, en referencia a su nombre.

“Les iba mostrar mis rosas hermosas que me regaló mi bebé. Le he prometido que hoy voy a sonreír mucho, en serio sí porque cumplo un año más de vida que Diosito me ha regalado, así que con la mejor actitud”, dijo la actriz en sus stories de IG, donde también mostró los saludos de sus amigos y familiares.

Melissa Paredes celebró su cumpleaños 31 en compañía del ‘Activador’ y su mamá, pero lejos de su hijita de cuatro años con Rodrigo Cuba.

