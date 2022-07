Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron afectados este viernes, luego de escuchar la conversación que Melissa Paredes mantuvo con su hija, donde la menor le habría revelado las supuestas atrocidades de parte de su padre. Según los conductores, solo ellos, el abogado de la actriz y su mamá, tuvieron acceso al este contenido delicado.

Según comentó el popular Peluchín, la exconductora de América Hoy acudió al pediatra de su pequeña a las 8 de la mañana para que la revise, y este le indicó que estaba bien físicamente. “Un doctor pediatra hizo hastya lo que su chamba le permite, ojo que no es un psicólogo, no es una cámara Gesell, no es una investigación, él como doctor la examinó”, dijo Gigi.

Asimismo, Rodrigo reveló que mañana sábado 2 de julio la familia en cuestión tiene su tercera sesión con el psicólogo para determinar por qué la niña hizo esas fuertes aseveraciones contra su padre. “ El doctor le va decir el diagnóstico, el veredicto de lo que este episodio pudo haberse tratado o a dónde quiere llegar la niña, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere expresar. Estamos hablando de una criatura de cuatro años y solamente los especialistas van a saberlo, hasta ahí llegamos nosotros”, dijo el conductor.

En ese sentido criticó a Magaly Medina por salir a arremeter contra Melissa Paredes y llamarla ‘sociópata’. “No podemos salir y decir ‘quítenle a la hija’, a diagnosticar, a hablar de enfermedades mentales. Melissa es una cínica serial, una mentirosa, una manipuladora, pero no miente en lo que dijo de la hija, yo lo he escuchado y Gigi también. Lo que hemos visto y escuchado no hay forma de manipularlo ”, dijo Peluchín.

HIJA DE MELISSA NO QUERÍA CONTARLE A SU MAMÁ

Según Rodrigo González, la hija de Melissa Paredes le dijo que no quería contarle lo que más tarde le reveló sobre su padre, porque le habían dicho que no hable. “Uno dice, por qué la niña dijo eso, por qué la niña fabuló esta situación, por qué la niña llamó la atención contando algo que por ahí pasó, un evento que ocurrió. A mí me importan tres hectáreas de pepino defender a Melissa Paredes, siempre he sido su principal detractor, pero creo que esta vez Melissa no miente”, aseveró.

Rodrigo González y Gigi Mitre contaron que la menor hija de Melissa Paredes fue revisada por su pediatra y que reveló que estaba bien físicamente, pero este sábado les entregarán el diagnóstico del psicólogo.

