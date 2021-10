Melissa Paredes aún no se presenta en la conducción del programa matutino ‘América Hoy’, luego de haber dado positivo al coronavirus. Sin embargo, la modelo se enlazó en vivo y directo, desde su casa, para ser parte de la secuencia que revela la toxicidad en los romances.

La exmiss Perú se arrepintió de haber enlazado luego que la hicieran incomodar respecto a cómo va su relación con el futbolista Rodrigo ‘El Gato’ Cuba. La psicóloga Lizbeth Cueva dejó entrever que Melissa ya no lo amaría.

“Está llevando un amor saludable, sano, cero toxicidad o ya no lo ama. Suele pasar, te lo digo por experiencia en mis terapias, a veces se confunde esto que no me afecta y uno dice ‘qué bien, está amando de forma sana’, pero vas avanzando las terapias y no es que sea sano, sino que ya no hay amor”, remarcó.

El comentario de la profesional se dio luego que Melissa revelara que no es celosa con su esposo y padre de su hija, pues no tiene ningún problema que el le dé ‘like’ a otras mujeres en las redes sociales. Argumentó que ella también lo hace.

“¿Has dudado en algún momento (sobre el amor al ‘Gato’)?”, le preguntó Ethel Pozo, sin embargo, Melissa tomó con un humor el momento y deseó no haberse conectado al programa.

“Oye, se pasaron de verdad, todo mal, mejor no me hubiera conectado, ahí nomás, Armando yo doy un paso al costado”, remarcó en medio de las risas en el set.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ LA DEFIENDE

Al escuchar las palabras de la psicóloga y el incómodo momento que vivió Melissa Paredes, el co-conductor del programa, Christian Domínguez, le dio todo su respaldo y aseguró el amor que siente su compañera por el deportista.

“No soy doctor, pero a mí me parece que es protección del hogar, de verdad Meli, está espectacular tu relación, protégela así y que sean felices siempre, olvídate lo que están hablando acá”, dijo.