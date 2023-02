¡UYYYYY! Luciana Fuster confirmó su participación en el Miss Perú y Melissa Paredes afirmó que pese a que reconoce su belleza no la ve con la corona de la reina, ya que las otras candidatas son muy guapas.

“Bueno a mi me encanta Luciana, pero no la veo que vaya a ganar porque hay chicas muy bonitas, hay competencia”, indicó en Préndete.

Por su parte sus compañeros Karla Tarazona y Metiche criticaron la foto con la que la organización del Miss Perú presentó a Luciana Fuster.

“¿Quién le ha subido esa foto a la criatura? como que no le favorece mucho”, dijo Karla Tarazona. “Fatal la foto (...) Parece de 40″, remarcó Metiche.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre su candidatura al Miss Perú?

Tras las especulaciones, Luciana Fuster fue confirmada como candidata oficial al Miss Perú 2023. La integrante de EEG se mostró feliz por este nuevo reto.

“Me gusta la superación, enfocada en lo suyo... Ya quería hace un tiempo; pero me faltaba un poco de edad: Había mucha gente que me decía ‘espérate un poquito más’; pero yo creo el momento adecuado es cuando tú lo decides, es cuando tienes que hacerlo”, manifestó.

