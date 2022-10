AGRADECIDA. Melissa Paredes se mostró emocionada luego que Gisela Valcárcel afirmó que la actriz era irremplazable en América Hoy.

La pareja del ‘Activador’ afirmó que la conductora de ‘El Gran Show’ es “una linda y maravillosa”; sin embargo, qué no sabe si Armando Tafur, productor del programa matutino le hará caso.

“Gisela es una linda, yo creo que ella es maravillosa y siempre me tira para adelante, yo no sé que tanto caso le haga la producción de América hoy ” , expresó.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Melissa Paredes y América Hoy?

Luego de invitar a Janet Barboza para que se parte del jurado del reality, Gisela Valcárcel remarcó que Melissa Paredes tiene su puesto en América Hoy.

“Lo que quería es que tengan un acercamiento Janet Barboza y tú... Has dicho que es una bruja y ella dijo que no te necesitaban en América Hoy. No tiene nada que ver con Brunella, ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí, nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Melissa”, manifestó la popular señito.

