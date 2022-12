El abrazo entre Ethel Pozo y Melissa Paredes en el Gran Show dio mucho que hablar, debido a la forma como la estrella de ‘Ojitos Hechiceros’ había salido de América Hoy. Al respecto la guapa actriz y modelo, reveló qué fue lo que le dijo la hija de Gisela Valcárcel al momento del efusivo abrazo.

En declaraciones para un reportero de América Hoy, Melissa Paredes contó cómo fueron los momentos exactos del abrazo que dio mucho que hablar entre la teleaudiencia.

“Me preguntó cómo estoy. Yo le dije que fue lindo verla. No me lo esperaba, una reacciona, no planea como se puede reaccionar en una situación como esta”, manifestó.

Melissa Paredes afirmó que siempre ha querido mucho a Ethel Pozo. “Le he tenido un cariño muy especial y a veces las personas nos alejamos por algunos motivos u otros”, manifestó.

PELUCHÍN TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ SOBRE EL ABRAZO ENTRE MELISSA PAREDES Y ETHEL POZO

El abrazo entre Melissa Paredes y Ethel Pozo también fue comentado por el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, ‘Peluchín’,

“¿Soy mala persona porque no me conmuevo y me río?”, se preguntó el popular Peluchín. Agregó que se ha ‘doblado de la risa al ver tan malas, hipócritas y fariselescas escenas’, sobre el abrazo entre Melissa Paredes y Ethel Pozo.





