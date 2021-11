El escándalo que se desató tras el ampay de Melissa Paredes con su bailarín en Reinas del Show sigue dando qué hablar. Esta vez, un nuevo personaje salió a la luz en la farándula chollywoodense en medio de la polémica de la presunta infidelidad a Rodrigo Cuba. Se trata de Patricia Simon, la abogada de la actriz.

El nombre de la defensora de la conductora de América Hoy saltó a las páginas de espectáculos luego de conocerse que fue suspendida del Colegio de Abogados por una conducta antiética, por asesorar a dos partes en un mismo caso de divorcio.

Según consignó Amor y Fuego, en 2008 Simon habría prestado asesoría legal a la entonces esposa del cirujano Cedrón, para después representar al mismo demandando. Y aunque ella lo negó, el Colegio de Abogados condenó su conducta.

EL TERROR DE LOS FUTBOLISTAS

En 2006, Patricia Simon se ganó el apodo del ‘terror de los futbolistas’ por asesorar a la madre de la hija mayor de Jefferson Farfán, quien demandó a la ‘Foquita’ por alimentos y le entabló un juicio. Al final del proceso, la actual abogada de Melissa Paredes ganó.,

Ese mismo año, defendió el polémico economista Dennis Falvy, quien amenazó a su exmujer y a su propio hijo a través de unos aterradores audios, donde hasta la amenaza con usar un arma blanca para atacarla y luego declararse ‘desequilibrado’.

SUS COLEGAS SE PRONUNCIAN

Daniel Raa, abogado de Guty Carrera, declaró para Amor y Fuego y aseguró que el abogado debe realizar un rol de consejero legal con la finalidad de llegar a un acuerdo entre las partes. “No tratamos de tener algún tipo de protagonismo. Pero si eso permite llegar a un acuerdo, perfecto, si no, consideraría que no es lo más adecuado, pero depende de cada colega y de cómo hace su propia estrategia profesional”, dijo el especialista sobre las últimas apariciones en televisión de Patricia Simon junto a Melissa Paredes.

¿QUIÉN ES PATRICIA SIMON, LA ABOGADA DE MELISSA PAREDES?

Yazmin Patricia Simon Regalado es una abogada peruana con una maestría en derecho empresarial y civil. Ha sido docente universitaria, ha escrito varios libros y ha sido mencionada entre los 100 mejores juristas en la revista ‘Gaceta Jurídica’.

Patricia Simon defendió a la madre de la primera hija de Jefferson Farfán, además de a Dennis Falvy cuando le envió unos aterradores audios a su expareja. Ahora, es la encargada de la defensa de Melissa Paredes contra el ‘Gato’ Cuba.

TE PUEDE INTERESAR

Hijas de Andrea San Martín celebran Halloween separadas y Juan Víctor manda indirecta a Sebastián Lizarzaburu

Melissa Paredes a parejas de futbolistas que perdonan infidelidad: “Viven del dinero del jugador”

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, celebra Halloween con su disfraz de policía en TikTok